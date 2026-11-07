台湾决定关闭其驻巴布亚新几内亚代表处，撤回全部工作人员，并停止从该国采购液化天然气。台湾外交部表示，作出这一决定是出于对国家尊严、外交自主以及国家整体利益的考量。

据《台北时报》报道，台湾外交部将这一情况与来自中国的压力联系起来。该部门还表示，将审查并调整与巴布亚新几内亚的双边合作。

关于代表处的决定

7月，巴布亚新几内亚外交部长表示，该国政府已决定立即关闭台湾代表处。这一举措当时受到中国欢迎，尽管该办事处仍开放了一段时间。

台湾外交部表示，巴布亚新几内亚多年来一直获得台湾在经济、农业、医疗保健和人力资本发展领域的援助。该部门认为，该国政府近期的行动破坏了多年合作所建立的互信。

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停止采购天然气

台湾也已停止从巴布亚新几内亚采购液化天然气。2026年上半年，台湾原计划购买约50万吨现货液化天然气，但今后将不再与该国签订新的现货合同。

台湾外交部指出，已评估国内天然气供需平衡，调整采购计划，并确保替代供应来源。该部门强调，停止在巴布亚新几内亚的现货采购以及双边关系的变化不会影响台湾的能源安全。

该部还指责中国利用政治压力和经济手段影响其他国家的外交决定，并压缩台湾的国际空间。该部门表示，每个国家都应在不受第三方胁迫的情况下，自主决定与台湾互动的方式。

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