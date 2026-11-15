塔利班禁止坎大哈广播电台报道板球——《印度教徒报》

阿富汗南部坎大哈的塔利班当局禁止广播电台播出任何与板球相关的内容。《印度教徒报》报道称，消息来自两名当地广播电台员工和一名省信息与文化部门消息人士。

禁止评论和新闻报道

2026年11月14日，信息与文化部门通知广播电台，任何关于板球的材料都不再被允许播出。该部门一名因未获准与媒体交谈而要求匿名的工作人员证实了这一禁令。

他说，该限制不仅适用于体育评论，也适用于板球新闻，甚至包括有关获胜结果的报道。他没有说明作出这一决定的原因。

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当地广播机构的证实

坎大哈一家广播电台的负责人表示，他接到信息与文化部门代表的电话，要求不再在节目中报道板球。另一家当地广播电台的经理也证实收到了类似指示。两名法新社消息人士均出于安全考虑匿名发言。

该国的板球运动

坎大哈是该国最高领导人的所在地。塔利班当局此前曾表现出对板球的支持，包括在8月纪念其重掌政权周年的活动期间举办比赛。与此同时，塔利班禁止了综合格斗，但允许男性和男孩打板球。

阿富汗的女性和女孩被禁止前往健身房以及从事体育运动。阿富汗男子板球队目前正在阿拉伯联合酋长国沙迦与津巴布韦进行第二场测试赛。阿富汗板球委员会未立即就坎大哈当局的决定发表评论。

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