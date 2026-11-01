斯里兰卡东部省的泰米尔牧牛者表示，他们因土地纠纷已进行了1010天的全天候抗议。他们称，受益于国家资助的马哈维利发展计划的农民正在侵占约1000名农民使用的牧场。据《台北时报》援引法新社报道。

当地农民协会主席西尼坦比·蒂亚加拉贾表示，牲畜据称遭到射杀，牧场被喷洒农药或毒药。据他称，已有超过5700头奶牛死亡，而向警方及其他机构提出的多次投诉均未取得结果。蒂亚加拉贾还称，法院曾多次下令驱逐获得该计划支持的定居农民，但他们随后又返回争议土地。

社区的土地诉求

东部省其他社区的土地纠纷也在持续。来自昆詹库拉姆的原住民社区领袖安巴拉瓦尔·纳拉塔姆比·韦拉尤坦说，他和邻居曾试图返回他们在1983年至2009年内战期间离开的稻田。据他称，他们持有由地方政府办理的更新土地文件，但斯里兰卡林业部门的工作人员将这些地块认定为保护区。

韦拉尤坦表示，大多数居民因担心可能遭受迫害，已停止要求归还田地。据他称，林业部门工作人员在争议地块上设置了界标。这名农民称，向地方政府、总理和总统提出的申诉均未带来结果。

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当局立场与政治指控

泰米尔人作为重要族群的东部省，土地冲突仍是族际紧张关系的来源。东部省公民社会活动人士联盟主席萨巴拉蒂南·西瓦约加纳坦表示，国家机构将泰米尔人耕种的土地划为森林或自然保护区，阻碍其发展和农业活动。他指出，没有关于此类案件规模的公开统计数据。

反对派议员拉萨马尼卡姆·R·沙纳基扬指责当局通过国家主导的土地安置改变该国北部和东部的族群构成。他表示，自1948年以来，东部省僧伽罗人口增长了700%，而全国总体增长了200%。

斯里兰卡政府否认试图强行将人们赶离其土地。环境部长达米卡·帕塔本迪表示，当局已委托编制一份报告，审查内战结束后土地登记册的变动及其纠正的可能性。据他称，报告建议可帮助迅速、公正地解决争端。

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