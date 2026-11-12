澳大利亚塔斯马尼亚州将从2026年11月15日至2027年2月14日关闭部分岩龙虾和海洋无脊椎动物商业捕捞区域。该州自然资源与环境部实施这些限制，以降低与鲑鱼养殖中使用抗生素有关的贸易风险，澳大利亚广播公司新闻报道。

哪些区域将被关闭

南部海峡治疗管理区的部分区域将禁止商业捕捞岩龙虾和设置岩龙虾捕捞笼。在北部海峡治疗管理区，商业潜水员将不被允许捕捞短刺海胆、长刺海胆以及海螺（滨螺）。

面向潜水员的通知指出，这些限制是降低与水产养殖中使用治疗药物有关的贸易风险措施的一部分。该部门此前提出了一项保护野生渔业市场准入的计划。根据该计划，在使用抗生素的鲑鱼网箱附近，捕捞活动将暂时停止。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

使用土霉素

此次关闭与Tassal公司在达恩特尔卡斯托海峡下游的大泰勒斯湾和米兹溪鲑鱼养殖场使用抗生素土霉素有关。该公司通过注射而非混入药物饲料的方式使用该药物。

Tassal的一名代表表示，地方性的临时限制旨在保护该地区的出口准入，该地区约占塔斯马尼亚历史年岩龙虾捕捞量的1.6%。该公司还表示正在开展监测，以尽快恢复捕捞。Tassal代表称，卫生部门确认游泳和休闲垂钓是安全的。

该部门强调，这项决定是一项预防措施，旨在保护塔斯马尼亚野生渔业的市场准入，并非与食品安全危害有关。代表该州三家主要鲑鱼生产商的Salmon Tasmania还另行申请了紧急许可，以使用另一种抗生素氟苯尼考。此前对该药物的许可于3月被撤销，此前在超过10公里外的野生海产品中发现了该物质。

关注我们在