泰国新的规定已生效，允许部分场所在五个主要佛教节日期间销售酒类。这些日子全国范围内的酒类销售总体禁令仍然有效。据《曼谷邮报》报道。

哪些场所获豁免禁令

豁免适用于服务国际航班的机场旅客区域、持牌娱乐场所、正式注册的酒店，以及由公共卫生部指定的大型国内或国际活动场地。

在指定旅游区域内，以娱乐场所模式经营的企业也可销售酒类。这些区域须由公共卫生部长根据内政部长的建议正式指定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

五个宗教节日

限制措施适用于万佛节、卫塞节、三宝节、佛教安居期首日以及安居期结束之日。旅游区域内场所的经营者必须实施检查及其他措施，以维护公共秩序和安全，并限制儿童和青少年获得酒类。

该规定已在《皇家公报》上公布；它取代了总理府在前一年5月发布的公告。该文件由公共卫生部长帕塔纳·蓬帕特以酒精饮料管制委员会主席身份于10月9日签署，并于2026年11月7日生效。

5月，泰国当局已经修订了酒类销售和消费规定。当时，委员会将允许销售的时间延长至11:00至午夜，并为国际机场航站楼、酒店、娱乐场所和指定活动场地设立了豁免。

关注我们在