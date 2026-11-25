泰国皇家空军司令、空军上将萨克桑·坎塔向总理阿努廷·参威拉军通报，计划一次性采购另外八架“鹰狮”E/F战斗机。这将取代此前计划分两批采购的方案，AeroTime报道称。

坎塔于2026年11月25日在曼谷举行的泰国皇家空军成立90周年新闻发布会后宣布了这一计划。他表示，相关委员会必须向政府提交详细的预算提案。

由12架飞机组成的完整中队

该提案 предусматривает合并采购计划的第二和第三阶段。加上泰国已经订购的四架飞机，“鹰狮”E/F机队将增至12架——一个完整中队。空军司令评估称，一次性订购剩余八架战斗机将有助于避免能力缺口，并简化有关工业补偿的谈判。

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坎塔估计，12架飞机项目的总成本约为600亿泰铢，即17.7亿美元。准备工作计划于2027年开始，并将在2028财年申请资金——届时将由新“鹰狮”战机替换的飞机也应结束服役。

首批飞机和补偿措施

该计划还包括10项补偿措施。空军司令表示，这些措施为泰国带来的经济收益可能超过整个项目的成本，但未提供细节。

2025年8月，泰国签署了首批四架“鹰狮”E/F的协议：三架单座“鹰狮”E和一架双座“鹰狮”F。根据萨博公司的数据，该订单价值约53亿瑞典克朗，即5.52亿美元，交付计划安排在2025年至2030年。新战斗机将取代位于呵叻府第1航空联队的老旧F-16A/B。首批“鹰狮”E/F预计将于2029年抵达泰国；若资金获批，整个中队将在2037年前到位。

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