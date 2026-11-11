泰国将在与缅甸当局的会谈中提出科克河、赛河和鲁阿克河砷污染问题。泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔表示，泰国外交部长西哈萨克·普昂格特克奥将在内比都与缅甸总统敏昂莱讨论此事。

据《日本时报》报道，泰国当局尚未确定近期砷含量急剧上升的来源。同时，官员怀疑污染可能与缅甸掸邦上游的矿产开采有关。环保组织表示，中国公司在该地区开展采矿作业。部分疑似矿场位于缅甸政府未完全控制的地区。

供水中断

11月5日，由于赛河河水浑浊，泰国北部清莱府美赛的一座水厂在饮用水处理方面出现问题：其过滤器无法完成净化。检测显示，未经处理的水中每升含0.3毫克砷，是泰国地表水标准的30倍。两天后，该水处理厂恢复全面运行。

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污染也对农业构成威胁。39个村庄的农民使用赛河和鲁阿克河的河水灌溉约60,500莱，即约24,000英亩的稻田。

监测与中国的作用

还将与缅甸外交部长丁貌瑞会面的西哈萨克·普昂格特克奥表示，两国已同意成立水质问题工作组。该工作组首次会议预计将在11月底举行。泰国计划请求允许在缅甸境内上游安装监测设备。

反对派议员帕塔拉蓬·利拉帕特敦促泰国总理在中国总理李强于11月13日至14日访问泰国时，向北京寻求协助追踪矿产供应。官方数据显示，泰国锑矿进口量从2023年的76吨增至2024年的42,217吨，并在2025年达到68,919吨。

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