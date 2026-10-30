泰国总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库尔签署命令，撤销该国哈巴德负责人、拉比约瑟夫·海姆·坎托尔的泰国国籍。据《耶路撒冷邮报》报道，该决定是在曼谷与哈巴德有关联的机构接受检查和突击搜查的背景下作出的。

撤销国籍的依据

根据10月28日签署的命令，坎托尔于2013年在泰国归化后，仍继续使用美国国籍。泰国司法部的调查发现，他在进出澳大利亚时曾16次使用美国国籍。最近一次发生在今年1月26日。

泰国内政部认为，这些行为违反了坎托尔申请泰国国籍时同意的条件。该文件援引泰国《国籍法》第19(2)条，该条涉及可能威胁国家安全、经济或社会，或违背公共道德的行为。

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对哈巴德机构的检查

10月初，泰国特别调查局、警方、税务机关及其他政府机构对曼谷多家机构进行了搜查。其中包括哈巴德基金会、Gan Chabad办公室、泰国犹太人协会以及历史悠久的贝特-埃利舍瓦犹太教堂建筑群；该建筑群目前正在进行维修和重建工程。

调查人员扣押了文件，核查了企业登记资料，并据该报报道发现没有有效许可的外籍员工。他们还调查了在同一地址登记的60多家公司。该调查涉及涉嫌利用泰国名义持有人规避外国人持有企业和房地产限制，以及资金和捐款来源的问题。

与此同时，撤销坎托尔国籍的命令并未包含其涉嫌参与相关财务违规行为的指控。坎托尔本人尚未公开发表正式回应。此前，泰国哈巴德表示正在配合调查，并且没有任何需要隐瞒的事情。

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