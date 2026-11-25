泰国请求中国协助暂停缅甸东北部矿山的运营，期限至少六个月。曼谷希望阻止砷进入当地社区和农民使用的跨境河流。《日本时报》报道，消息援引泰国官员。

三国会谈

泰国在周二与中国和缅甸举行的会谈中提出了这一请求。据泰国外交部长西哈萨·富昂格特考和科学与研究部长约德查南·翁萨瓦称，北京被纳入解决这一问题的进程，是因为掸邦的一些矿山由中国公司经营，而在那里开采的大部分矿产被运往中国。

泰国官员表示，三国代表一致认为，泰国境内郭河和赛河中的砷源于掸邦的采矿活动。部分地区的砷浓度达到泰国安全标准的30倍，对供水、农田和下游社区构成威胁。

富昂格特考表示，中方承认该地区有中国私营企业运营。泰国请求北京协助确定该地区究竟有哪些矿山在运营，并追踪在那里开采的矿产来源。

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中国未就此次会谈结果发布单独声明。本月早些时候，北京表示不了解针对中国公司的具体指控，但要求本国企业遵守环境保护要求，并愿意就水污染问题与泰国合作。

对化学品和水的管控

泰国还计划禁止用于在缅甸开采稀土元素的化学品出口和过境运输。拟议限制措施仍在接受法律审查。根据泰国国家安全委员会的数据，与采矿相关、正在研究的化学品中，70%至80%从泰国供应至缅甸。

国家安全委员会秘书长柴普拉克·杜昂普拉帕特表示，未登记的矿山和未清理废弃物的废弃设施也可能与污染有关。他说，降雨可能将污染物从采矿区冲入土壤和附近水道。

泰国计划在缅甸境内设置四个水质监测站，并在边境己方一侧再设置四个，同时沿受影响的河流和支流设置约20个控制点。自12月2日起，计划将郭河150多公里河段宣布为污染控制区。泰国正为清莱府近2万名居民准备替代供水来源。

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