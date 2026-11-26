泰国皇家海军取消了一艘排水量4000吨护卫舰及其后勤保障的建造招标。因此，韩国造船公司Hanwha Ocean失去了价值约167.3亿泰铢，即4.915亿美元合同的优先竞标者资格。

据《韩国先驱报》报道，泰国电子政府采购系统于周三发布了取消招标的通知。该项目将回到竞标阶段，在程序被取消前，尚未与Hanwha Ocean签署合同。

采购条件中的错误

该决定是在一个泰国企业财团提出申诉后作出的。泰国财政部下属的申诉委员会支持了这一申诉，并责成海军重新启动程序，因为招标文件没有规定参与者此前造船合同的强制性最低金额。

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泰国政府采购规则规定，采购方必须设定这一门槛，且不得超过项目预算的一半。对于价值约170亿泰铢的招标，最高限额应为85亿泰铢。与此同时，海军要求参与者拥有完成护卫舰建造的经验，但没有确定此类合同的最低金额。

新的竞标

泰国皇家海军发言人查宁·西里亚派于11月18日承认，竞标条件并不完整，也不符合监管要求。据泰国媒体报道，海军将任命一个新委员会，重写招标条件并宣布新的竞标。

预计Hanwha Ocean和此前招标的其他参与者将能够再次提交申请。消息来源还指出，韩国HD Hyundai Heavy Industries也将能够再次参与。Hanwha Ocean表示，取消招标的原因是招标文件存在缺陷，而非该公司的行为。这家造船商此前名为Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering，曾于2018年向泰国皇家海军交付Bhumibol Adulyadej护卫舰。

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