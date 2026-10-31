泰国国家安全委员会将于周三举行紧急会议，以评估该国应对中东局势可能带来风险的准备情况。据《曼谷邮报》报道。

为不同情景做准备

国家安全委员会秘书长猜普鲁克·敦帕帕特将军表示，相关部门已经开始准备工作。他强调，这些措施并不意味着危机不可避免，而是旨在确保国家机构、应对计划和民众为不同规模的事件做好准备。

计划邀请关注局势的政府部门代表和学者参与讨论。此次会议召开之际，多个国家建议本国公民储备至少72小时的食品和饮用水，并为可能出现的紧急情况做好准备。

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撤离、能源与网络安全

猜普鲁克·敦帕帕特表示，泰国情报机构正在追踪相关国家的军事力量调动和外交接触。这发生在外国媒体报道称美国可能对伊朗发动新的军事行动之后。如果局势恶化，泰国已准备从可能受影响的地区撤离本国公民。

外交部和国防部已经在协调准备工作，并每天举行磋商。政府还制定了替代能源供应方案，这些方案可根据事态的进一步发展进行调整。国家安全委员会秘书长评估称，美国与伊朗之间的升级将不可避免地影响能源供应，并可能带来更广泛的经济后果。

此外，政府正在为网络攻击风险做准备，此事由国家安全委员会和数字经济与社会部负责。总理阿努廷·参威拉军呼吁民众保持警惕，但不要恐慌，并指出泰国拥有粮食安全保障，且已为可能出现的中断做好准备。外交部长西哈萨·普昂格特考呼吁身处当地政府建议居民储备物资国家的泰国公民，遵循当地政府发布的通知和指引。

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