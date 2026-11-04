泰国表示，如果中国希望促成两名被关押在该国超过十年的维吾尔族男子返回，中国必须提交正式的引渡请求。《印度教徒报》报道。

泰国国家安全委员会主席柴普鲁阿克·杜翁普拉帕特表示，是否驱逐他们将不由其机构作出决定。案件将由法院审理，两名男子将有机会为自己辩护。如果法院支持他们的立场，他们可能被送往另一个国家安置。这名官员指出，如果裁决对他们不利，两人将根据条约被引渡。

对返回中国的担忧

人权活动人士和一些泰国政治人士表示担忧，两名维吾尔人可能很快会被送回中国，他们担心两人在中国可能面临虐待或酷刑。两人于10月底获释出狱，但目前被关押在曼谷的Suan Phlu移民拘留中心。

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两人分别为26岁和35岁。上周，他们递交了信件，请求不要将他们送往中国。其中一人写道，他们害怕返回中国，也不是恐怖分子。中国此前坚持要求遣返约300名维吾尔人，这些人于2014年前往泰国与马来西亚边境途中被泰国当局拘留，中国称他们为恐怖分子。

被拘留群体的历史

这两名男子属于一个由300多名维吾尔人组成的群体，他们离开中国后于2014年在泰国被拘留。泰国将该群体中的大多数妇女和儿童送往土耳其，并于2015年将仍被拘押的109人遣返中国。这引发了国际愤怒，泰国驻土耳其大使馆在一次抗议活动中被砸毁。

2025年2月，尽管泰国议员和联合国官员呼吁不要实施遣返，泰国仍将40名维吾尔族男子送回中国。反对党人民党代表萨西南·塔姆尼蒂南表示，根据国内法和国际法，泰国有义务不将人们送回可能面临酷刑或非人道待遇的国家。

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