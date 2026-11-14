11月15日至17日，在菲律宾马尼拉举行的东盟峰会上，成员国领导人将重新审议禁止缅甸政治领导层参加高级别会议的决定。泰国提议，下一步允许缅甸外交部长参加东盟外长会议。

泰国外交部长西哈萨克·普昂格特凯奥在访问缅甸后作出上述表示。他说，与缅甸官员直接接触将有助于向其传达东盟的立场，但最终决定应由该集团各国外长作出。《日本时报》指出，普昂格特凯奥希望最迟在泰国于2028年担任东盟轮值主席国时，就缅甸参与问题作出决定。

政变后的限制

由于未能落实“五点共识”，缅甸政治领导层不得参加东盟峰会和外长会议。这项和平计划规定停止暴力、开展包容性对话、提供人道主义援助，以及由可与所有各方会面的特使进行斡旋。

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自2021年军事政变以来，缅甸的武装冲突持续不断，当时的武装部队总司令敏昂莱推翻了经选举产生的政府。据该报报道，战事已造成超过10万人死亡，数百万人仍处于流离失所状态。文职政府领导人昂山素季自政变以来一直被拘押；今年4月，她被转为软禁。

集团内部的不同做法

在缅甸去年12月和今年1月举行的选举中，获军方支持的联邦巩固与发展党以压倒性优势获胜。此后，老挝、泰国、越南、柬埔寨和马来西亚接待敏昂莱进行正式访问。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣于10月承诺努力推动缅甸重返东盟。

与此同时，人权观察呼吁该组织维持限制措施，并加大对缅甸军方领导层的压力。新加坡国际事务研究所主席西蒙·泰强调，个别国家的双边接触不会在没有所有成员共同决定的情况下改变东盟政策。他建议将政治承认与定期接触昂山素季、减少暴力以及提供人道主义援助挂钩。

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