在泰国，国内航班的托运行李可在行李所有人不在场的情况下接受检查。据《曼谷邮报》报道，援引泰国民航局（CAAT）的消息，这项于10月16日生效的新规定也适用于从该国出发的国际航班。

从泰国出发航班的规定

CAAT解释称，检查适用于从泰国出发的乘客，无论其航班是国内航班还是国际航班。该规定不适用于抵达该国的乘客，因为其行李应由他们登机所在的机场检查。

相关规定赋予机场工作人员在所有人不在场的情况下打开任何行李箱的权利，前提是在装载登机前的扫描中怀疑行李箱内可能有禁止放入托运行李运输的物品。

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乘客投诉

这一解释是在一名国内航班乘客投诉后公布的，该乘客发现自己的行李箱在其不在场时被打开。CAAT确认了这一事件：机场工作人员在行李中发现了一台使用电池的电子设备。

为进行检查，工作人员剪开了拉链，因为该行李箱没有经TSA批准的锁。这类锁可以用万能钥匙打开，检查行李箱后再锁上，而不会损坏锁具。检查后，工作人员在行李箱内留下了检查通知。

CAAT建议乘客在关闭行李箱前后为已打包的行李拍照。如果物品在检查期间丢失或损坏，这些照片可作为证据。

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