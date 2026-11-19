泰国开泰银行（Kasikornbank）去年为45至59岁的员工推出了自愿提前退休计划。这项名为“45是新的60”的倡议，是泰国第三大银行提高生产力并应用人工智能计划的一部分。

该计划的参与者可获得标准退休补偿，以及最高相当于一年工资的额外付款。据《财富》报道，许多员工已使用该计划。首席执行官卡蒂娅·因达拉维贾亚表示，该行今年的人事开支大幅减少。

面向员工的计划

因达拉维贾亚指出，该方案尤其面向那些意识到新技术正在到来、但无法重新培训或因变化而感到不适的员工。该行希望降低成本，因为据这位负责人所说，在当前经济形势下，仅专注于增加收入是不够的。

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2025年，开泰银行在其“3+1”战略中加入了生产力要素。人工智能成为关键方向之一：该行启动了一项面向呼叫中心和网点员工的人工智能运营参考项目。该系统将处理数千页指引，以提示员工应向客户提供哪些信息，以及客户需要哪些文件。

谨慎推进人工智能

开泰银行于2016年成立了独立的技术机构Kasikorn Business-Technology Group。该机构负责银行的数字基础设施和加速创新。特别是，2018年推出的K PLUS应用程序目前拥有超过2400万用户，占泰国数字支付和手机银行市场约30%的份额。

与此同时，该行负责人表示，开泰银行并不寻求在部署每一项人工智能技术方面跻身首批。该行关注新发展并进行小规模测试，在更广泛推出解决方案之前，更倾向于研究全球科技领导者的经验。

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