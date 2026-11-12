在泰国，Thailand Watch Foundation主席潘特·普阿蓬潘就律师西特拉·比阿邦格德因泰柬冲突期间为军方采购无人机而向警方报案一事提出投诉。普阿蓬潘称，该律师作出虚假报案，并指控该组织涉嫌欺诈、洗钱和计算机犯罪，《曼谷邮报》报道。

采购文件

普阿蓬潘与基金会律师阿查拉·桑考一同向经济犯罪打击部门调查人员提交了有关无人机采购项目的文件。具体而言，其中包括基金会认为可说明为购买无人机而开展的募捐活动的材料。

基金会主席表示相信，所提交的证据将证明该组织无罪，并支持他针对比阿邦格德提出的投诉。他还否认了该律师关于无人机质量低下及使用PVC管的说法，称技术规格要求使用碳纤维，且并未使用PVC。

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普阿蓬潘表示，制造和采购符合泰国国防部的许可要求和标准。他还称，这些无人机在用于任务前已完成研究、测试和实际训练，并且能够应对来自柬埔寨的射频干扰。

基金会关于捐款的立场

普阿蓬潘还驳斥了捐款被用于向律师支付每月10万泰铢薪酬的说法。他表示，用于法律团队的资金存放在单独账户中，与无人机募捐活动无关。

他指出，自成立以来，该基金会一直与Arun Amarin律师事务所合作，后者为具有公共重要性的案件提供帮助。报道称，11月10日，比阿邦格德对包括Thailand Watch Foundation在内的三家基金会提出投诉，指控它们涉嫌欺诈及相关违法行为。

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