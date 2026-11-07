尼日利亚输电公司（Transmission Company of Nigeria，TCN）表示，部分A类馈线的供电中断是由发电量减少造成的，而非其输电网络故障。该公司驳回了配电公司Ikeja Electric关于全国电网不稳定导致停电的解释，据Premium Times Nigeria报道。

Ikeja Electric发布了三份关于11月2日至5日记录到的供电中断的通知，并就未能达到每天20小时的最低供电标准，向相关A类馈线的客户致歉。受停电影响的地区包括Ogba、Ikeja GRA、Maryland、Opebi、Ogudu、Alausa、Ilupeju和Gbagada。

TCN的立场

TCN援引了2023年《电力法》第67条。根据该条款，确定全国电网故障、发电量短缺和中断的根本原因属于尼日利亚独立系统运营商（Nigerian Independent System Operator，NISO）的职责范围。该公司表示，NISO未将Ikeja Electric报告的停电与TCN的运营联系起来。

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据TCN称，11月5日，NISO将发电量下降归因于对火电厂的天然气供应限制，以及由于流入水库的水量减少导致水电站发电量下降。这减少了配电公司可获得的电力规模，并导致供电时长缩短和负荷限制。TCN指出，其只能输送已经生产并可供输送的电力。

供电中断数据

TCN提供了11月1日和2日供电中断的数据。该公司估计，这一期间68%的负荷限制与低发电量以及全国电网的频率调节措施有关。另有26%被该公司归因于Ikeja Electric可能未遵守NISO确定的负荷分配，以及配电商网络中的故障和技术作业。剩余6%被TCN归因于计划作业、倒闸操作和输电线路限制。

该公司还审查了Ikeja Electric通知中提到的33千伏馈线上的46次中断。其中，TCN将29次归因于低发电量造成的限制，14次归因于与Ikeja Electric有关的问题，另外3次归因于11月1日Ogba—Alimosho线路的计划维护。TCN举例称，Rack Centre馈线于11月2日因Ikeja Electric网络中的电缆受损而被断开；维修由该配电公司的维修队完成。

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