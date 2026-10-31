位于墨尔本东南部帕肯汉姆的澳大利亚Upstage Theatre Company，在音乐剧《Jesus Christ Superstar》的一场日场演出中留下了150多个空座。一名自称代表墨尔本一间教会的身份不明人士预订了157张门票——即当时所有剩余座位——但未支付账单。

这家非营利剧团的联合创始人斯科特·希利告诉ABC News，最初与所谓教会代表的通信看起来很有说服力：对方回复迅速并提供了信息。希利在网上核查了教会名称，预留了座位，甚至为观众开放了额外空间。

账单始终未获支付

随着演出日期临近，已开出的账单仍未支付，希利联系了客户。对方回复称，一名神父将处理付款事宜。在进一步尝试联系客户后，他直接致电该教会，教会方面表示对这一订单一无所知。

剧团取消了预订，但已来不及为这场特定演出出售这些门票。剧院估计少收约7500美元。原本期待满座的演员阵容成员也感到失望。

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报警与筹款

希利已向警方报告此事，并正考虑筹款，以弥补资金缺口以及欠参与制作人员约8000美元的债务。据他表示，这家他两年前与丈夫共同创办的剧院，若无法筹得所需资金，可能会停止运营。

维多利亚州警方确认收到有关欺诈性预订的报案。警方表示，发件人并未获得财产或经济利益，因此该事件不符合刑事欺骗的法律标准。同时，警方敦促社区组织和非营利组织审查其门票预订规则。

希利向其他当地剧团警告了这一情况，而Victorian Drama League则在其成员中传播了这一警示。该联盟主席苏珊·伦德尔指出，业余剧院已经面临租用市政场地的高昂成本和票务处理费用。

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