歌手泰勒·斯威夫特时隔13年首次在乡村音乐协会颁奖礼上表演。她演唱了为《玩具总动员5》创作的歌曲 I Knew It, I Knew You，以及 Our Song，据《滚石》杂志报道。

与凯斯·厄本同台表演

登台前，斯威夫特身穿闪亮迷你连衣裙、头戴牛仔帽出现在后台。比尔·“Whispering Bill”·安德森将一把原声吉他递给她，随后这位艺人与乐队一同登台。凯斯·厄本也在乐手之列。

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表演期间，斯威夫特转而演唱 Our Song。这是她三年来首次表演这首歌，也是13年来仅第五次演唱。她上一次在CMA颁奖礼上表演是在2013年，当时她与文斯·吉尔、艾莉森·克劳斯及其他艺人共同演唱了 Red 的原声版。

CMA提名

I Knew It, I Knew You 获得了“年度单曲”类别提名，但最终由艾拉·兰利凭借歌曲 Choosin’ Texas 获胜。这是斯威夫特自2022年以来首次获得CMA提名：当时，她凭借与克里斯·斯台普顿合作的 I Bet You Think About Me 获得“年度视频”类别提名。

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