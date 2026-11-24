得州药房 Greenwich Rx 在美国自愿召回部分本应为无菌的复配药物批次。其中包括司美格鲁肽注射剂，即 GLP-1 类药物。此次召回涉及2026年8月10日至9月21日期间在全国范围内配发的产品，The Hill报道。

FDA检查后的审查

据 Greenwich Rx 称，召回决定是在美国食品药品监督管理局（FDA）检查以及药房对这些药物进行评估后作出的。这引发了对其无菌性可能无法得到保证的担忧。

该药房警告称，使用本应无菌但实际上并非无菌的药物，可能导致严重感染，包括危及生命的感染。截至发布通知时，Greenwich Rx 尚未收到与此次召回相关不良事件的信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

哪些人应检查药物

Greenwich Rx 正通过邮寄方式向客户发送通知。该药房还为另一家药房 Clover Rx 配制了部分药物。建议其客户核查召回产品清单，即使他们没有收到单独通知。

召回通知中未列出品牌名称。建议持有此类药物的消费者和诊所立即停止使用并予以处置。进行核查时，需要比对 Greenwich Rx 的完整产品清单、批号和有效期。

关注我们在