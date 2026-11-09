以色列特拉维夫市政府计划从2027年第一季度起，对无正当理由使用汽车喇叭的行为处以罚款。为进行监管，该市将安装一套系统，记录鸣笛、确定鸣笛车辆，并将数据传送给市政检查员，《耶路撒冷邮报》报道。

11处地点安装麦克风和摄像头

在第一阶段，该系统将部署在全市11处地点，包括博格拉绍夫街和切尔尼霍夫斯基街交叉口，以及拉宾广场附近区域。这些地点由市政府与城市环境机构共同确定，考量了行人流量、中心位置、居民数量、重要交通路线以及市民投诉。

麦克风组合将探测喇叭声并确定其来源。随后，摄像头将借助声音地图识别车辆。检查员将核查事件情况，并决定是否处以罚款。罚款将根据交通部数据，开给该车辆的登记车主。

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罚款金额

对于私家车车主，首次违规将被罚250谢克尔，再次违规将被罚500谢克尔。公司车辆车主首次违规将面临500谢克尔罚款，再次违规则为1000谢克尔。

主管交通和道路安全事务的副市长梅塔尔·莱哈维表示，喇叭是安全工具，而不是表达情绪的方式，交通拥堵也不是紧急情况。她说，该项目大约在10年前启动，但只有在相关技术发展后才得以实施。

类似系统已在以色列其他城市运行。在佩塔提克瓦，一台声学摄像头帮助开出了约500张罚单，每张245谢克尔。基里亚特奥诺和内坦亚也在监管对无正当理由鸣笛的限制措施，而拉马特甘已宣布计划在大型交叉路口安装6台摄像头。

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