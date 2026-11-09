自2026年初以来，电话诈骗者已从拉脱维亚居民处骗走超过1700万欧元。诈骗案件数量并未减少：犯罪分子最常冒充银行、国家社会保险局、道路交通安全局、快递服务机构或税务部门的工作人员，LSM English报道。

警方统计数据

拉脱维亚国家警察发言人埃利娜·普里耶季特表示，老年人更常成为此类骗局的受害者，但不同年龄和国籍的人都会落入诈骗者的陷阱。10月1日至27日期间，警方登记了311起诈骗案件：118名受害者共损失约193.5万欧元。

警方呼吁民众不要向他人透露网上银行登录信息、Smart-ID代码和PIN码，不要点击可疑链接，也不要打开来源不明的附件。警方还建议民众不要按陌生人的指示转账，并通过官方联系方式自行联系相关机构或公司。如怀疑遭遇诈骗，应立即联系银行并向警方报案。

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防范伪造信息

移动运营商Bite Latvija启动了一项试点项目，组织可在该运营商的短信网络中免费限制使用其发件人名称。道路交通安全局、INDEXO Banka、SEB banka和Swedbank已参与该项目。该公司正在编制受保护的发件人名称清单，以防诈骗者使用这些名称。

拉脱维亚网络事件响应组织CERT.lv专家阿尔明斯·帕尔姆斯还介绍了一款免费的DNS防火墙，可阻止访问已知的诈骗网站。该工具可在电脑和移动设备上使用，他表示，它还可以屏蔽已识别出的诈骗来电号码。帕尔姆斯强调，犯罪分子通常会催促受害者，而官方机构不会要求人在几分钟内完成某项操作。

2025年，拉脱维亚居民和企业因电话诈骗、投资诈骗及其他类型诈骗损失了1600万欧元；2024年损失为2370万欧元。

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