詹姆斯·韦布空间望远镜详细研究了遥远的紧凑星系AMORE6，其气体中的氧含量仅为太阳氧含量的0.076%。这一指标可能表明，该环境接近宇宙中第一批恒星形成时的条件，ScienceAlert报道。

人们观测到的AMORE6，处于大爆炸后约10亿年、即约128亿年前的状态。若没有引力透镜，这个星系太过暗弱，无法进行此类分析：潘多拉星系团扭曲了时空并放大其影像。根据研究人员的计算，AMORE6的有效半径仅为117光年。

光谱特征

在2025年报道的首次观测中，天文学家记录到了电离氢的辐射，但未探测到氧的特征信号。当时，气体中的氧含量被估计为不到太阳水平的0.19%。

在这项新研究中，由东北大学的高广森下领导的团队使用詹姆斯·韦布望远镜的近红外光谱仪NIRSpec对AMORE6进行了总计45.2小时的观测。数据使研究人员得以探测到微弱的氧和碳光谱信号，以及来自失去两个电子的原子的两条氦发射线。

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可能的解释

氦的双重电离需要能量极高的辐射，研究人员评估认为，普通恒星群无法产生足够数量的这种辐射。氦辐射的强度与由原始气体形成的恒星群预测结果一致。

一种可能的解释是第三星族恒星——这一尚未得到证实的第一代恒星可能由不含较重元素的原始物质形成。同时，论文作者并不排除另一种可能：硬辐射的来源可能是一颗正在吞噬物质的黑洞。根据他们的计算，其质量可能在1000至1万倍太阳质量之间。

氧和碳的存在同样不排除第一批恒星的情景：大质量第三星族恒星可能在数百万年内合成并释放这些元素。研究结果以预印本形式发布在arXiv上，因此仍需进一步验证。

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