一个国际天文学家团队利用James Webb太空望远镜研究了超暗星系LAP1-B。该星系存在于约130亿年前，即大爆炸后8亿年。研究人员在其气体中发现，氧含量约为太阳水平的1/240，即0.42%。这使LAP1-B成为已知正在形成恒星的星系中化学成分最原始的一个，ScienceDaily报道。

通过引力透镜进行观测

由金泽大学副教授Kimihiko Nakajima领导的团队利用光谱学方法对该天体观测了30多个小时。前景中的一个大质量星系团将LAP1-B的光放大了约100倍。这种效应被称为引力透镜：大型天体的引力会使来自更遥远源头的光发生弯曲并被放大。

数据测得该星系的红移为6.625 ± 0.001。光谱分析使研究人员能够测量其气体中化学元素的含量。极低的氧浓度表明，该星系从前几代恒星的形成、演化和死亡产物中经历的化学富集极为有限。

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第一代恒星的可能痕迹

研究人员还记录到了异常高的碳氧比和强烈的电离辐射。他们认为，这些迹象与由几乎不含重元素的气体形成的恒星的理论预测一致。这类第一代恒星被称为第三星族恒星，应当由在早期宇宙中占主导地位的氢和氦形成。

LAP1-B的恒星质量估计不足3,300个太阳质量，因为天文学家未能探测到其恒星的连续光辉。与此同时，气体运动表明，该天体的总引力质量大于其恒星和气体的总质量。这意味着该星系很可能位于一个巨大的暗物质晕中。

与超暗矮星系的联系

低恒星质量、暗物质占主导地位以及原始的化学成分相结合，使LAP1-B类似于银河系附近超暗矮星系的可能祖先。这类系统包含很少的恒星，被认为是星系形成早期阶段的宇宙化石遗迹。该团队计划利用James Webb继续寻找更原始的天体。

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