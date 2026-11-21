搭载于欧洲-日本 BepiColombo 任务、正飞往水星的 MIXS X 射线光谱仪，在太空运行八年后首次进行了天文观测。该仪器探测到了蟹状星云的 X 射线辐射；该星云距离地球约 6,500 光年，ScienceDaily 报道。

MIXS 随航天器已飞行约 100 亿公里。直到9月，该仪器仍无法直接观测太空，因为其视野被水星转移模块（Mercury Transfer Module）遮挡。在该模块与两台科学轨道器——水星行星轨道器（Mercury Planetary Orbiter）和 Mio——分离后，仪器才获得校准机会。

对蟹状星云的测试

首次测试中，团队选择了蟹状星云——这是一个研究充分的恒星爆炸遗迹，具有强而可预测的 X 射线信号。主要观测于9月11日至12日进行：在39小时内，航天器55次改变姿态以收集数据。

科学家将结果与2015年进行的地面测试作了比较。根据他们的数据，MIXS 的角分辨率，即分辨图像细微细节的能力，略优于实验室测试期间的表现。

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团队还未在图像中发现不需要的可见光影响。对于在飞行期间也被记录到的银河宇宙射线效应，科学家可在数据处理中将其过滤掉。探测器在太空运行八年后没有出现辐射损伤迹象。

与此同时，专家观察到，当太阳照亮仪器的光学系统时，仪器会出现自荧光。团队评估认为，这不会影响对水星受阳光照射表面的观测。个别效应仍在研究中，计划在水星附近调试期间对该仪器进行优化。

寻找水星上的化学元素

MIXS 安装在水星行星轨道器上。它将通过分析岩石的荧光 X 射线辐射，绘制水星表面元素的全球分布图。当太阳 X 射线照射到行星表面时，其原子会发出不同元素特有的信号。

MIXS 数据将由 SIXS 仪器补充，后者测量到达水星的太阳辐射和粒子。预计 BepiColombo 将于11月21日进入水星轨道。两台科学轨道器计划于12月9日至10日分离，任务的主要科学阶段预计将于2027年4月开始。

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