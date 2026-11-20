西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯于11月20日在意大利都灵举行的ATP年终总决赛小组赛最后一场比赛中，以6:4、6:1击败意大利选手弗拉维奥·科博利。凭借在伊万·伦德尔组的三战全胜，他以不败战绩晋级半决赛，Channel NewsAsia报道。

65分钟获胜

阿尔卡拉斯在首局就完成破发，以2:0领先。第二盘中，他同样凭借破发取得2:0领先，随后再次破掉对手发球局，将优势扩大至4:1。比赛持续了65分钟。这名西班牙选手打出29记制胜分，而科博利为9记。

科博利在比赛开始前就已失去从小组出线的机会。阿尔卡拉斯此前击败美国选手弗朗西斯·蒂亚福和俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫，确保了半决赛席位。

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阿尔卡拉斯的健康状况

赛前，人们对阿尔卡拉斯左大腿后侧的状况感到担忧：周三战胜梅德韦杰夫后，他左腿缠着紧绷的绷带离开球场。周四，这名网球选手接受了核磁共振检查，西班牙媒体报道称，检查未发现严重伤势。同一天，他取消了训练，并在周五推迟了原定的热身。

半决赛中，阿尔卡拉斯将对阵美国选手本·谢尔顿。这名西班牙选手力争首次赢得ATP年终总决赛。年底，他在因巴塞罗那ATP 500赛事中手腕受伤而休战超过四个月后重返赛场，随后赢得了东京、维也纳和巴黎的赛事。

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