网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在巴黎大师赛四分之一决赛中击败泰勒·弗里茨，使这名美国选手失去了获得都灵ATP年终总决赛最后一个席位的机会。这场在法国进行的比赛，西班牙人以6:7（10:12）、7:5、6:3获胜。

两个未能兑现的赛点

弗里茨在抢七中赢下首盘，并在第二盘破发后以5:3领先。这名美国选手两次接近胜利：先是在阿尔卡拉斯发球、比分为5:3时，随后又在自己发球、比分为5:4时。然而，阿尔卡拉斯实现逆转，赢下第二盘，并在第三盘锁定胜利。

如果弗里茨晋级半决赛，他将在争夺赛季年终赛事参赛资格的竞争中超过拉斐尔·霍达尔。这场失利也使这名29岁的美国选手未能在八次交手中第二次击败阿尔卡拉斯。他此前一次战胜这名西班牙选手是在2025年拉沃尔杯。

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都灵赛事参赛阵容

据天空体育报道，阿尔卡拉斯和霍达尔将参加于11月15日至22日在都灵举行的ATP年终总决赛。亚历山大·兹维列夫、本·谢尔顿、丹尼尔·梅德韦杰夫、阿蒂尔·菲斯、弗拉维奥·科博利和弗朗西斯·蒂亚福此前也已确保获得参赛资格。

同一天，本·谢尔顿以6:4、4:6、6:3击败汤米·保罗，结束了这位同胞晋级ATP年终总决赛的希望，并确保蒂亚福获得该赛事参赛资格。在巴黎大师赛半决赛中，阿尔卡拉斯将对阵卡斯珀·鲁德与努诺·博尔热斯比赛的胜者，而谢尔顿将迎战卢卡·范阿什。

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