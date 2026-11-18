西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在意大利都灵举行的ATP年终总决赛小组赛中，以6:2、6:4击败俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫。世界排名第三的他距离晋级赛事半决赛更近一步。

两盘比赛占据优势

据Channel NewsAsia报道，阿尔卡拉斯在首盘两次破发，并以6:2获胜。第二盘开始时，这名西班牙选手再次破掉对手发球局，并将优势保持至比赛结束。六年前曾赢得ATP年终总决赛的梅德韦杰夫未能应对对手强势的发挥。

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连胜纪录与健康状况

对于23岁的阿尔卡拉斯来说，这场胜利是他的第11场连胜。在都灵赛事之前，他在维也纳和巴黎夺冠；自他在美国网球公开赛重返巡回赛以来，他共赢得三个冠军。当时他在因手腕受伤休战四个月后恢复参赛。

比赛期间，阿尔卡拉斯曾请求医疗暂停，为左大腿缠上绷带，但这并未影响比赛进程。当梅德韦杰夫在接发球时将球打进球网，阿尔卡拉斯结束了这场比赛。这场胜利是否确保阿尔卡拉斯提前晋级半决赛，将在小组另一场弗拉维奥·科博利与弗朗西斯·蒂亚福之间的比赛后确定。

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