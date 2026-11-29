西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在意大利博洛尼亚举行的戴维斯杯决赛中以6:2、7:6（7:4）击败意大利选手弗拉维奥·科博利。这一结果使西班牙队与卫冕冠军意大利队在对决中战平，冠军归属将由双打比赛决定。

据Channel NewsAsia报道，截至发稿时，两队队长达维德·费雷尔和菲利波·沃兰迪尚未确认决胜比赛的双打阵容。

穆塞蒂获胜后阿尔卡拉斯作出回应

在第二场单打比赛前，意大利凭借洛伦佐·穆塞蒂以6:7（4:7）、6:2、6:1战胜20岁的西班牙选手拉斐尔·霍达尔取得领先。霍达尔在首盘2:5落后的情况下追平并赢下该盘，且在第二盘开局同样实现破发。不过，此后穆塞蒂连赢九局，扭转了比赛局势。

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世界排名第七的科博利在决赛前本周的两场单打比赛中均告失利，分别是在意大利对阵韩国和捷克的比赛中。他在此前两次与阿尔卡拉斯的交手中也都落败。决赛中，在主场观众支持下，科博利在第二盘末段成功破发并将比赛拖入抢七，但阿尔卡拉斯最终赢下比赛。

意大利和西班牙的连胜纪录

这场胜利是阿尔卡拉斯赛季末连续第16场胜利。意大利自2023年以来未在戴维斯杯中失利，正争取连续第四次夺冠——自20世纪70年代初的美国队以来，还没有任何球队取得这样的成绩。西班牙希望自2019年以来首次赢得戴维斯杯；在去年的决赛中，西班牙队负于意大利队。

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