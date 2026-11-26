英国网球选手卡梅隆·诺里在意大利博洛尼亚举行的戴维斯杯四分之一决赛中击败德国选手扬-伦纳德·施特鲁夫，帮助英国队在对阵德国队的比赛中以1比0领先。据Channel NewsAsia报道，比赛以6比3、3比6、6比2结束。

1小时33分钟取胜

诺里在首盘完成破发，以3比1领先，随后赢下该盘。施特鲁夫在第二盘作出回应：他首次在比赛中破掉对手发球局，并将盘分扳平。

在决胜盘中，世界排名第52位的诺里再次夺回主动权。他完成破发并以4比2领先，随后在1小时33分钟内赢下比赛。施特鲁夫在世界排名中位列第39位。

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两队接下来的比赛

在第二场单打比赛中，德国头号选手亚历山大·兹维列夫将对阵温网半决赛选手阿蒂尔·费里。双打比赛中，英国的亨利·帕滕和尼尔·斯库普斯基将迎战德国的凯文·克拉维茨和蒂姆·普茨。

四分之一决赛的胜者将于周六在半决赛中对阵奥地利或西班牙。三届卫冕冠军意大利队已经晋级半决赛，将对阵捷克队。英国队上一次赢得戴维斯杯是在2015年，德国队则是在1993年。

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