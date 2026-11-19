美国网球选手本·谢尔顿在都灵以7:6（10:8）、7:5战胜西班牙选手拉斐尔·霍达尔，距离晋级ATP年终总决赛半决赛更近一步。这场比赛持续了两个多小时，BBC Sport报道。

晋级半决赛的条件

如果世界排名第一的亚历山大·兹维列夫在周四的最后一场小组赛中击败法国选手阿蒂尔·菲斯，谢尔顿将晋级四强。菲斯只有以两盘击败兹维列夫，才能超过这名美国选手。

赛后，谢尔顿在摄像机镜头上写道：“I'll be watching, Arthur”。他开玩笑说，如果他的朋友菲斯以两盘击败兹维列夫，他将承认对方更胜一筹并去度假。谢尔顿表示，他会支持菲斯，并观看他对阵兹维列夫的比赛。

与霍达尔的紧张对决

首盘中，谢尔顿挽救了两个破发点，并赢下了一场紧张的抢七。第二盘，美国人率先完成破发取得领先，但霍达尔将比分追至4:4。这名正在ATP巡回赛度过首个职业赛季的西班牙选手防守稳健，但在比赛末段感到疲惫。

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比分5:5时，谢尔顿再次破掉对手发球局，并在下一局连续发出三个ACE球结束比赛。整场比赛中，这名美国选手发出14个ACE球，只有一次双误，并且在一发得分中仅丢掉11分。在发球胜赛局时，他在球场后部滑倒，但很快恢复并赢下比赛。

小组形势

在本届赛事中尚未失利的兹维列夫，已经锁定约翰·麦肯罗组第一名。周六，这名德国选手将在半决赛中对阵丹尼尔·梅德韦杰夫或弗朗西斯·蒂亚福。

这是谢尔顿第二次参加ATP年终总决赛：在去年的首次参赛中，他一场比赛也没有赢。美国人来到都灵前，刚刚赢得一项大师赛1000赛事冠军，并首次闯入大满贯赛事美国网球公开赛决赛。

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