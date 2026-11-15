兹维列夫以世界第一身份取得首胜——BBC Sport

在意大利都灵，世界排名第一的亚历山大·兹维列夫在ATP年终总决赛首场比赛中击败了西班牙选手拉斐尔·霍达尔。这位德国网球选手以6:4、6:4直落两盘获胜，自登上世界排名榜首以来首次取胜。

发球优势

据BBC Sport报道，兹维列夫在自己的发球局中只丢了10分。他的一发成功率为84%，并发出10记ACE球。首盘最艰难的时刻出现在德国人发球争取拿下该盘、且需要挽救两个破发点时。他连续两记ACE球化解了危机。

兹维列夫在首盘开局凭借一记沿边线反手击球破掉了对手的发球局。第二盘中，他也迅速完成破发。霍达尔挽救了三个破发点，这些破发点本可能让兹维列夫取得两个破发局的优势，但这位德国人最终发球拿下了胜利。

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赛事开局

29岁的兹维列夫表示，他对自己在本届赛事的开局感到满意，尽管他认为自己仍有需要改进的地方。他说，这场比赛并不完美，但胜利是一个良好的开端。

此前，兹维列夫在11月的巴黎大师赛上输掉了自己成为世界第一后的首场比赛。本赛季，他赢得了法国网球公开赛和美国网球公开赛冠军，还打进了温布尔登决赛。BBC Sport的数据显示，他本赛季在ATP巡回赛中取得66场胜利，是所有网球选手中最多的。

双打

在双打赛事中，英国选手亨利·帕滕和芬兰选手哈里·赫利厄瓦拉以6:3、5:7、10:4击败巴西组合拉斐尔·马托斯和奥兰多·卢斯，开启了卫冕之旅。帕滕和赫利厄瓦拉是都灵ATP年终总决赛的卫冕冠军。

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