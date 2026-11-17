网球选手米拉·安德烈耶娃在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛中夺冠，且未丢一盘。她还因夺冠获得337万美元奖金以及一辆专门定制的紫色梅赛德斯-奔驰汽车，据《The National》报道。

战胜世界前十的对手

对19岁的安德烈耶娃而言，这是她首次参加年终总决赛单打比赛。在夺冠之路上，她击败了世界排名第二的阿丽娜·萨巴伦卡、世界排名第五的杰西卡·佩古拉，并两次战胜埃琳娜·斯维托丽娜，其中包括在决赛中获胜。

在比赛开始前，她本赛季对阵世界前十选手的战绩为1胜5负。安德烈耶娃成为继2004年的玛丽亚·莎拉波娃之后，首位赢得赛季年终总决赛的青少年网球选手。自2003年循环赛赛制回归以来，她也成为继2012年的塞雷娜·威廉姆斯和2023年的伊加·斯维亚特克之后，第三位未丢一盘便夺冠的选手。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

决赛后，安德烈耶娃表示，对她来说，证明自己能够成功与最强的网球选手交手很重要。她以世界排名第二结束本赛季，落后世界第一叶连娜·莱巴金娜293分。

斯维托丽娜的表现

埃琳娜·斯维托丽娜自2019年以来首次打进年终总决赛决赛。比赛期间，这位乌克兰选手击败了温布尔登决赛选手琳达·诺斯科娃和卡罗琳娜·穆霍娃，并终结了对萨巴伦卡持续六年的五连败。

斯维托丽娜在没有教练安德鲁·贝特尔斯陪同的情况下参加了印第安维尔斯的比赛，后者因妻子临近分娩而无法出行。她的朋友兼同胞谢尔盖·斯塔霍夫斯基协助了她。这位乌克兰选手以世界排名第六结束赛季。

关注我们在