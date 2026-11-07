网球选手阿丽娜·萨巴伦卡表示，她在WTA年终总决赛开始前恢复了与心理学家的合作。这位白俄罗斯选手在赛前例行新闻发布会上透露了这一消息，Interia Sport报道。

WTA年终总决赛前的决定

据该媒体消息，这名心理学家已经在帮助萨巴伦卡。这位网球选手没有透露此次合作形式的细节。经历年内后半段较不成功的表现后，WTA年终总决赛将是她在休赛期前改善成绩的最后机会。

在2026赛季的头三个月，萨巴伦卡在WTA Race排名中获得了3800分，赢得三项赛事冠军，并曾一次闯入大满贯赛事决赛。她以6485分获得WTA年终总决赛资格。

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赛季后半段的成绩

从2026年4月至10月，这位白俄罗斯选手获得了2685分。她几乎一半的积分来自闯入美网决赛，但在决赛中输给了叶莲娜·莱巴金娜。萨巴伦卡在赛季中的最后一个冠军是在3月底的迈阿密赛事上获得的。

在迈阿密夺冠后，她更常在赛事早期阶段结束征程。Interia Sport的报道将此与这位网球选手在赛季后半段成绩下滑联系起来。

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