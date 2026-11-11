突尼斯网球选手翁斯·贾贝尔计划在因怀孕和生下第一个孩子而休息后，于2027年重返职业赛场。这位运动员在阿联酋迪拜表示，据《The National》报道。

贾贝尔指出，她回归的确切日期目前尚不清楚。她表示，分娩后她的身体发生了变化，因此正在逐步恢复体能，并且已经开始训练。这位网球选手补充说，她的儿子会在训练期间陪伴她。

温网后的休息

贾贝尔最后一场比赛是在2025年6月的温布尔登网球锦标赛上进行的。当时，她在对阵维多利亚·托莫娃的首轮比赛中退赛。此后，这位运动员因伤病和疲劳决定暂别网坛。

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五个月后，贾贝尔宣布怀孕，并于2026年4月生下儿子埃利安。她称母亲身份是一次不可思议的经历，不过也指出自己睡眠不足。

WTA巡回赛生涯

32岁的贾贝尔赢得过五个WTA冠军头衔，并三次闯入大满贯赛事决赛。2022年，她打进温网和美国网球公开赛决赛；次年，她连续第二年参加温网决赛。她此前曾位居世界排名第二。

在职业生涯休息期间，贾贝尔还在迪拜开设了一所网球学院。在宣布可能回归的当天，她与阿联酋特奥会签署了一项合作协议，以发掘人才并培训有发育障碍的人士。

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