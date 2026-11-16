斯维托丽娜将于下周返回乌克兰——Channel NewsAsia

乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜表示，在美国加利福尼亚州印第安维尔斯举行的赛季收官赛事决赛结束后，她将于下周返回乌克兰。她还承诺将通过捐款、自己的慈善基金会以及她在网球界拥有的平台继续支持国家，Channel NewsAsia报道。

印第安维尔斯赛事决赛

在决赛中，斯维托丽娜以5:7、3:6不敌俄罗斯选手米拉·安德烈耶娃。这名乌克兰运动员被该媒体称为世界排名第六，她指出，在俄罗斯联邦这一侵略国发动的战争期间，来自乌克兰的支持是她重要的动力来源。

斯维托丽娜表示，她近五年来一直支持乌克兰军队和军人。她说，她的朋友中有人正在为国家服役，军人们也关注着她的比赛。这位网球选手还强调，体育至少可以在一定程度上让人们从战时的紧张和不确定性中转移注意力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通过基金会提供支持

斯维托丽娜表示，在过去五年里，她已向慈善基金会、人道主义援助以及由其个人基金会实施的项目捐赠超过100万美元。该基金会帮助乌克兰网球选手参加比赛，支持赛事项目，提供旅行补助和心理援助。

这位网球选手感谢了带着国旗来到比赛现场的乌克兰球迷，也感谢了因时差而在乌克兰深夜观看比赛的人们。她补充说，乌克兰运动员出现在国际赛事中，鼓励儿童参与网球和其他运动。

关注我们在