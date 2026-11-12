斯维托丽娜在WTA年终总决赛逆转穆霍娃——BBC Sport

乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜在加利福尼亚举行的WTA年终总决赛中逆转战胜捷克选手卡罗琳娜·穆霍娃。赛事6号种子在首盘告负后，以3:6、6:2、6:2赢下比赛，保留了晋级半决赛的希望，BBC Sport报道。

开局不利与逆转

在对阵穆霍娃之前，斯维托丽娜在小组赛首场比赛中以4:6、0:6不敌米拉·安德烈耶娃。第二场比赛中，这名乌克兰选手的开局同样不佳：输掉首盘后，她因右髋出现问题请求医疗暂停，并在第二盘初段自己的发球局面临破发点。

斯维托丽娜挽救了这个破发点，并逐渐掌握主动权。穆霍娃全场出现39次非受迫性失误，其中大多数是在正手击球时出现的。决胜盘中，这名捷克选手早早被破发，随后又出现第八次双误，斯维托丽娜随后将比赛带向胜利。

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晋级半决赛的机会

赛后，斯维托丽娜表示，她因小组赛首场比赛以及对阵穆霍娃时的第一盘而对自己感到生气，但成功将这些情绪投入到比赛中。这场胜利是她今年第九次击败世界排名前十的对手，也是她自2019年在该赛事夺冠以来首次在WTA年终总决赛取胜。

斯维托丽娜仍有可能晋级四强，但所需条件将在阿丽娜·萨巴伦卡对阵安德烈耶娃的比赛后确定。

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