在新加坡，淡马锡控股主席张志贤表示，小国不仅应与其他国家开展合作，也应与企业和非政府组织发展合作关系。他认为，在全球多边互动弱化的情况下，这类伙伴关系是必要的。

据Channel NewsAsia报道，张志贤在新加坡乌节希尔顿酒店举行的Steward Leadership Summit上发表讲话。他将这种方式称为“多边协作”，它可与国家之间的双边和诸边伙伴关系一道支持全球互动。

多边合作的基础

张志贤表示，多边合作如今已变得“薄弱且破碎”。与此同时，多边安排可以为在适当时机恢复多边层面的合作奠定基础。

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他回顾说，在1999年世界贸易组织西雅图部长级会议失败后，新加坡开始更积极地签署双边自由贸易协定。张志贤指出，其他国家目前也在采取类似做法，并提到了欧盟、加拿大和印度最近结束了长期的自由贸易协定谈判。

人工智能的保障措施

张志贤将制定人工智能保障措施列为多边合作的一个领域。他表示，这一联合体可包括各国政府、人工智能领域的大型企业、非政府组织和工会。

他指出，员工对人工智能应用对就业的影响存在有根据的担忧。与此同时，根据他引用的调查结果，在新加坡，对该技术的接受程度超过了对其风险的担忧，其中包括工作岗位可能被取代。张志贤将此与人们相信政府能够对人工智能的使用设定适当限制，以及政府、雇主和工会之间的伙伴关系联系起来。

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