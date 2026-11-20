克罗恩病患者在择期结直肠手术前数月持续接受生物制剂和小分子治疗后，较少发生肠吻合口瘘或器官腔隙手术部位感染。一项发表于《Journal of the American College of Surgeons》的回顾性研究显示了这一点，News-Medical报道。

分析结果

研究人员分析了1150名患者的数据。这些患者于2021—2024年间在美国外科医师学会NSQIP-IBD网络的24家医疗中心接受了择期手术。在校正患者基线特征差异后，接受此类治疗者中有2.43%发生吻合口瘘或器官腔隙手术部位感染，而未接受治疗者中这一比例为6.46%。

研究人员未发现两组在浅表手术切口感染、深部切口感染及伤口裂开方面存在统计学显著差异。

纳入了哪些药物

作者将生物制剂和小分子药物归入治疗范畴。患者最常接受的是抗肿瘤坏死因子药物，占46%。其次是靶向白细胞介素-23的药物，占33%，以及抗整合素药物，占12%。

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克罗恩病是一种慢性消化道炎症性疾病。有时需要切除受累肠段并将其两部分连接，即进行吻合。吻合口瘘可能需要紧急再次手术或长期住院治疗。

作者对结论提出谨慎提醒

此前，这类药物的免疫抑制特性曾引发担忧，即由于可能影响伤口愈合，应在手术前停用。该研究的主要作者、加州大学圣迭戈分校的尼古拉斯·尼尔指出，累积的数据并未像此前设想的那样有力地支持这一信号。

同时，作者强调，结果显示的是关联，而非药物的直接效应。较低的并发症风险可能与对全身炎症的更好控制及黏膜愈合有关。要证实这些结论，还需要开展更大规模的研究，包括针对每一类药物进行单独的校正分析。

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