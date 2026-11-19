耶鲁医学院研究人员发现，用于降低血压的特拉唑嗪可抑制从肺纤维化患者获得的成纤维细胞的瘢痕反应。News-Medical报道了这项于11月18日发表在《Science Translational Medicine》期刊上的研究。

交感神经的作用

肺纤维化是一种慢性疾病，患者的肺组织会发炎、形成瘢痕并变得僵硬。现有的抗纤维化药物不能治愈该病，只能减缓其进展。

科学家在小鼠肺纤维化模型中，借助整个肺组织成像观察了瘢痕形成过程。他们发现，交感神经长入了通常不存在此类神经的纤维化组织区域。

在健康肺部，交感神经主要位于较大的中央气道。在纤维化肺部，它们支配了较小的外周区域。关闭一个与交感神经发育和存活能力相关的基因，可防止小鼠纤维化进展。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为何研究特拉唑嗪

作者还发现，交感神经的位置与α-平滑肌肌动蛋白，即α-SMA含量较高的区域之间存在关联。这种蛋白质参与肌肉收缩。特拉唑嗪属于α受体阻滞剂：该药可放松血管平滑肌并降低血压。

1987年，美国食品药品监督管理局批准了特拉唑嗪，这种药物可减少α-SMA的产生。在针对患者成纤维细胞的实验中，特拉唑嗪抑制了瘢痕反应。

研究负责人埃丽卡·赫尔佐格指出，这一结果为将已获批的α受体阻滞剂作为肺纤维化潜在治疗方法开展临床试验提供了依据。同时，研究人员强调，目前他们只评估了一种细胞类型——成纤维细胞。

该团队还在研究免疫细胞和上皮细胞在疾病发展中的作用，并寻找中断肺部纤维化区域神经生长的方法。

关注我们在