特斯拉将在美国为Cybertruck皮卡增设一个生产班次，尝试在拆除生产线前完成现有订单。该生产线计划扩建，用于生产双座Cybercab自动驾驶出租车。

为订单增设班次

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X上表示，目前Cybertruck的订单积压量远超公司在生产线拆除前能够制造的车辆数量。据他称，扩大Cybercab生产的工作预计将在明年6月或7月左右进行。

马斯克指出，特斯拉将增加一个班次，以尝试按时完成所有订单。Channel NewsAsia对此进行了报道。

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资源重新分配

一天前，马斯克表示，特斯拉将逐步缩减得州工厂的Cybertruck生产，并将资源投向Cybercab。这款自动驾驶出租车是马斯克试图将特斯拉从汽车制造商转型为人工智能和机器人领域公司的关键押注之一。

Cybertruck于2023年底开始向买家交付。根据凯利蓝皮书的数据，该车型去年在美国的销量从2024年的近3.9万辆下降至约2万辆。这远低于马斯克此前提出的每年25万辆Cybertruck的预测。这款不锈钢皮卡也曾多次被召回，其生产还伴随着质量问题。该车型非典型的设计限制了其在海外市场、尤其是欧洲的销售前景。

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