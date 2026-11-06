在美国，Tesla和SpaceX在两个交易日内损失了约4560亿美元的合计市值——从周二收盘到周四交易结束。阿纳多卢通讯社报道称。

公司股价下跌

Tesla股价周四下跌10.77%，至每股343.69美元。这家电动汽车制造商的市值随后约为1.36万亿美元。

SpaceX股价下跌9.05%，至123.62美元。这家航空航天公司的估值约为1.68万亿美元。SpaceX于6月12日以SPCX为股票代码开始公开交易。

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选举与科技股抛售

在民主党赢得国会两院以及得克萨斯州关键选举后，股价出现下跌，两家公司的总部均位于得克萨斯州。民主党人吉娜·希诺霍萨击败了现任共和党州长格雷格·阿博特，詹姆斯·塔拉里科则在美国参议院选举中击败共和党人肯·帕克斯顿。

投资者评估，这一政治变化是否可能导致对埃隆·马斯克旗下企业加强监管，以及对数据中心建设实施限制。两家公司都在扩展人工智能基础设施，因此潜在的监管变化可能影响其运营。

与此同时，此次下跌发生在美国科技公司股票更广泛抛售的背景下。上述4560亿美元指的是公司流通股合计价值的减少，而非直接的现金损失，也不等同于马斯克个人财富的相应缩水。

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