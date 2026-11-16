Tagesschau：特斯拉计划投资30亿欧元扩建格伦海德工厂

美国电动汽车制造商特斯拉计划投资30亿欧元扩建位于柏林以东格伦海德的工厂。据Tagesschau报道，该公司打算建设一座新的生产厂房，未来可在其中生产多达100万辆无人驾驶Cybercab自动驾驶出租车。

计划于2027年开工建设

特斯拉表示，建筑工程计划于2027年上半年开工，生产则计划于2029年启动。该公司希望在2026年底前为新厂房提交许可证申请。该申请将以2023年提交的整个项目申请为基础。

这笔资金还将用于建设辅助建筑和另一座污水处理设施。特斯拉表示，计划在扩建过程中招聘数百名新员工。

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勃兰登堡州当局支持该项目

勃兰登堡州州长迪特马尔·沃伊德克称，计划中的投资是一项具有重大经济意义的决定。他表示，最多生产100万辆Cybercab的前景将加强格伦海德作为汽车工业基地的作用，并创造新的就业岗位。

勃兰登堡州经济部长玛蒂娜·克莱门特也欢迎特斯拉的声明，并强调这将为该地区居民带来新的机会。柏林附近的特斯拉工厂于2022年3月开业。该公司称，10月该工厂有12,600人工作，此前数月员工人数又增加了2,000人。该公司还表示，计划将产量提高至每周7,500辆汽车，即每年约375,000辆，并扩大格伦海德的电池单体生产。

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