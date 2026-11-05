在美国，Tesla向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交了对有关Cybercab自动驾驶出租车是否符合联邦安全标准的特别问询的答复，并要求将整份文件认定为保密商业信息。据Electrek报道，该公司在10月30日截止日期前提交了材料。

在AQ26002案件的公开档案中，已发布三份Tesla文件。其中一份是一页纸的信函，称整个文件均为保密内容。另一份文件涉及对NHTSA问询的答复，即公司如何确定Cybercab符合每一项适用标准：是否使用了实体测试、模拟或工程分析。仅有一份30页的紧急救援人员指南仍可公开获取。

关于踏板、方向盘和后视镜的问题

NHTSA要求Tesla解释对一款通常没有方向盘、加速和制动踏板以及后视镜的车辆进行认证的情况。尤其是，FMVSS 135标准规定，行车制动必须通过脚控系统激活。监管机构还询问，Tesla是否可能在临时安装驾驶员控制装置的情况下认证Cybercab，随后再将其拆除。

该机构还单独询问，Cybercab如何能够在没有依据Part 555程序获得豁免的情况下运营。据该媒体报道，Amazon Zoox曾为其无方向盘自动驾驶出租车获得此类豁免，每年限于2,500辆汽车；而Tesla自行认证了Cybercab，并于9月3日开始在奥斯汀对乘车收费。

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紧急救援人员指南披露了什么

公布的紧急服务协作计划包含一些技术细节。其中指出，配备方向盘和踏板的Cybercab版本通常是工程或测试车辆，并按照SAE分类在第二级自动驾驶水平运行。该文件还描述了在公共道路上的运营条件，包括高速公路、城市和乡村道路、不同时间段，以及中等程度的降雨、雾或降雪天气。

根据该指南，紧急服务人员在通过车身B柱上的摄像头验证证件后，可以访问车辆的触摸屏以移动车辆。与此同时，该文件没有说明其如何满足有关制动器、后视镜、信号指示器及认证程序的要求。

NHTSA的首席法律顾问负责审查保密申请。该机构可以同意Tesla的要求，或要求公开材料的公开版本。NHTSA目前尚未表示Cybercab不符合任何一项标准。监管机构最初的说明提及约1,000辆受审查影响的汽车。

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