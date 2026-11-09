在美国，特斯拉将向许多订购Cybertruck电动皮卡的客户退还订金，因为该公司无法在该车型停产前完成所有现有订单。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克对此表示。

据阿纳多卢通讯社报道，马斯克在社交平台X上写道，Cybertruck订单的涌入速度超过了公司目前的生产能力。特斯拉计划在约八个月后关闭生产线前尽可能多地生产汽车。

生产将于2027年缩减

马斯克周五表示，特斯拉将在2027年年中左右逐步停止Gigafactory Texas的Cybertruck生产。随后他表示，公司将增加一个生产班次，以便在拆除生产线前完成更多订单。

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特斯拉负责人没有说明仍有多少Cybertruck订单未完成、将向多少客户退还订金，以及公司将依据何种原则确定能够及时完成的订单。

资源将投向Cybercab

马斯克驳斥了特斯拉因该车型亏损而停止生产Cybertruck的猜测。他表示，扩大Cybercab产量的潜在价值超过了这款皮卡所需的生产复杂性和资源规模。Cybercab是一款没有方向盘和踏板的双座自动驾驶出租车。

工厂空间、员工和设备计划转用于生产Cybercab。特斯拉在2023年底开始交付Cybertruck，距离该车型发布已过去四年。根据凯利蓝皮书的估计，Cybertruck在美国的销量下降了48%，从2024年的38,965辆降至2025年的20,237辆。

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