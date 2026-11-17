在佛罗里达州，一辆特斯拉Model 3在那不勒斯附近的I-75州际公路上撞上一辆侧翻的卡车，事故造成3人死亡。特斯拉向美国国家公路交通安全管理局提交的报告显示，驾驶辅助系统在碰撞前30秒内处于激活状态，Electrek报道。

I-75事故

据佛罗里达州公路巡警称，事故于2026年5月31日约3时54分发生在科利尔县。一辆2014年款Freightliner卡车的司机在Pine Ridge Road出口附近驶离道路，返回I-75南行方向后发生侧翻。卡车堵住了中间和外侧车道。

25岁的乔纳森·加西亚·阿里亚斯当时驾驶一辆宝马汽车，他停车并下车协助卡车司机。随后，一辆2023年款特斯拉Model 3撞上侧翻卡车的底部以及阿里亚斯；车内载有5名来自那不勒斯的年轻男子。两名分别为18岁和19岁的特斯拉乘客当场死亡，阿里亚斯在医院死亡。20岁的特斯拉司机和另外两名乘客伤势严重。

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特斯拉提交给监管机构的数据

在特斯拉提交给NHTSA的报告中，该车辆被标注为2023年款Model 3，自动化状态标为“Verified Engaged”。据该媒体称，这意味着该公司根据遥测数据确认Autopilot或Full Self-Driving已被激活。文件还列出了事故前的速度——每小时71英里。

NHTSA规定，如果二级驾驶辅助系统在撞击前30秒内处于激活状态，则必须报告事故。根据已公开的文件，无法确定具体使用的是Autopilot还是Full Self-Driving，因为特斯拉以机密商业信息为由隐去了软件版本和事故描述。该媒体还指出，每小时71英里的数值可能是遥测快照，而非碰撞瞬间的速度。

事故统计

特斯拉将这起事故作为致命事故的五日报告提交，但该报告出现在9月提交的文件中——距离事故发生已超过3个月。根据Electrek的统计，特斯拉在2026年9月报告了264起涉及驾驶辅助系统的事故——这是现有数据中最高的单月数字。该媒体的汇总数据库包含自2019年以来特斯拉提交的4,669份此类报告，其中69份被标记为致命事故。

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