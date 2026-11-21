《纽约时报》对卫星图像的分析显示，据该报称，阿拉伯联合酋长国在索马里兰地区的柏培拉和索马里半自治邦特兰地区的博萨索机场建设并运营了军事设施。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

柏培拉和博萨索的设施

据《纽约时报》报道，这些地点出现了加固建筑、地下掩体、防御阵地和防空系统。在柏培拉，阿联酋于2018年开始重建跑道，并设置了飞机停放区。

《纽约时报》称，2024年的图像显示了一座适合储存军事装备的加固建筑，以及地下设施建设的开始。在较新的画面中，该报发现基地周围有防御阵地、可能用于部署防空系统的地点以及直升机停机坪标线。现场还发现了货运飞机和卡车，该报评估认为，这可能表明该设施为阿联酋在该地区的行动提供后勤保障。

美国航班与军事人员存在

在博萨索，《纽约时报》发现了飞机机库、直升机停机坪和地下建筑。分析人士还观察到一套处于活跃状态的防空系统和无人机；据他们评估，阿联酋可能将其用于对付“青年党”组织。

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航班追踪数据显示，在过去一年中，美国军用飞机曾两次飞往柏培拉。8月的最近一次航班将美国特种作战部队指挥官从吉布提运送至柏培拉，随后继续飞往博萨索。两名了解美国在博萨索行动的《纽约时报》消息人士表示，那里已经驻有约两打美国特种作战部队军事人员。

美国官员告诉该报，华盛顿不计划在柏培拉建立永久存在，但打算与当地伙伴合作，以保护美国在该地区的利益。

索马里与阿联酋之间的争端

在围绕阿联酋与索马里各地区关系的争端背景下，该国政府命令阿联酋大使在72小时内离境，并指责阿布扎比不尊重主权。索马里还召回其驻阿联酋大使进行磋商。总统哈桑·谢赫·马哈茂德指责阿联酋支持不受联邦当局控制的武装力量，并削弱国家团结。

今年1月，索马里废除了与阿联酋就港口、国家机构以及安全与防务合作达成的协议。阿联酋与索马里兰、邦特兰和朱巴兰保持联系，这些地区的当局拒绝承认摩加迪沙有权取消涉及其领土的协议。

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