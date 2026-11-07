组织the3million已向高等法院起诉英国内政部，原因是其所称的一项政策剥夺了近1500名欧盟公民在英国完整的居留权。根据《卫报》报道，一些在英国脱欧后获授预定居身份的人后来被告知，该决定是错误作出的。

对内政部政策的指控

诉状称，该部门在未提供《英国脱欧协议》规定的程序保障的情况下，撤销了这些人全部或部分权利。这些保障包括上诉权，以及对决定是否合乎比例的评估；该评估必须考虑到人们依赖内政部最初决定在英国建立了生活。

the3million请求法院认定，因违反《脱欧协议》和普通法而错误授予身份的政策违法。原告还要求从已公布的政策中删除他们认为不合法的条款。

这并非首宗针对内政部执行《脱欧协议》的诉讼。2022年，独立监督机构指责该部门制造风险：要求欧盟公民在预定居身份到期后重新申请定居身份，可能导致他们失去工作或租房权利。当时，高等法院认定内政部设定的条件违法。

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意大利公民的案例

受内政部政策影响的人中，包括一名拥有意大利国籍、来自巴西的33岁工程师，他自2018年起居住在伦敦。起初，他被告知自己本不应获得定居身份：该男子获准留在英国，但他来自巴西的妻子则不获准。在提出异议后，这项决定在最近几周被撤销。

另一名申请人目前在国民保健制度工作，并正在攻读牙科博士学位。她表示，内政部的通知颠覆了她的生活。

2026年10月，内政部同意将提供意大利国籍证明及确认该国籍依据jure sanguinis原则、即通过血统获得的人认定为自出生起就是意大利人。此前，该部门曾告知数名有意大利血统的巴西人，他们的身份是被错误授予的，因为他们在申请时没有提供意大利护照。

the3million代理首席执行官莫妮克·霍金斯表示，内政部预先认定这些人不受《脱欧协议》保护，因此拒绝给予他们正当程序和上诉权。内政部发言人表示，由于诉讼程序仍在进行，无法就此案发表评论。

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