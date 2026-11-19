奥地利研究人员发现，青少年COVID-19病情更重与逻辑推理和数理能力测试得分较低之间存在关联。据News-Medical报道，女孩出现更重症状也与较低的语言能力得分有关。

研究数据

这项横断面研究纳入了来自下奥地利州的3860名12至16岁青少年。数据于2024年4月至10月收集。参与者自行报告是否感染过SARS-CoV-2、感染次数，以及最严重一次患病发作在九分制量表中的严重程度。

83.9%的受访者至少感染过一次SARS-CoV-2。在说明感染次数的人群中，平均值约为1.6次感染。在评估症状严重程度的参与者中，平均评分为九分制中的2.9分。

获得了哪些结果

在考虑年龄、性别和学校类型后，科学家没有发现是否感染过COVID-19本身或感染次数与十个评估领域成绩之间存在统计学显著关联。与此同时，症状越严重与逻辑推理和数理能力表现越弱有关。逻辑推理方面的关联在男孩和女孩之间没有显著差异。

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在分数标准化后，整体组中病情最轻和最重之间的差异，逻辑推理约为5.4分，数理能力约为2.9分。女孩的语言能力估计差异达到7.2分。这些指标描述的是特定认知领域的差异，而不是总体IQ水平的变化。

结论的局限性

与COVID-19相关的因素在每个评估领域中解释的额外结果变异不足1%。研究人员没有发现症状严重程度与运动或心理运动技能之间存在显著关联。

作者强调，研究设计不足以证明因果关系。结果可能尤其受到初始能力差异、健康状况、学习条件、社会隔离和心理健康状况的影响。为检验发现的差异是否会随时间持续，需要在其他青少年群体中开展长期研究。

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