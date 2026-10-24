在以色列，阿拉伯联盟“联合名单”的议会领袖艾哈迈德·提比表示，该联盟准备与议会中的犹太反对派合作，以阻止本雅明·内塔尼亚胡政府的组建，或阻止他继续担任看守政府首脑。他在接受阿纳多卢通讯社采访时作出上述表示。

提比表示，“联合名单”不打算加入政府，但可在个别投票中向替代力量提供议会支持。他认为，内塔尼亚胡阵营和犹太反对派都无法获得所需的61席多数。

以色列《Maariv》报周五公布的一项民调预测，该联盟将在议会获得9个席位。提比本人认为，如果阿拉伯选民投票率更高，“联合名单”可能获得9席或10席。

议会支持的条件

当被问及是否可能在议会中支持加迪·艾森科特时，提比表示，任何协议都必须包括对以色列阿拉伯公民的保障。他列举的问题包括犯罪和暴力、人身安全、房屋拆除、关于管控非法建筑的卡米尼茨法，以及反对种族主义和煽动反阿拉伯人情绪。

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提比还提到，需要增加预算、发展基础设施，以及需要政治前景。他强调，在个别投票中提供支持并不意味着“联合名单”加入执政联盟，或对其政策承担集体责任。

选举前的预期

提比称即将举行的议会选举重要、具有决定性且危险。根据他提供的数据，阿拉伯选民的投票率为62%，而在2022年选举前的相同阶段为48%。他希望这一比例至少达到70%。

提比认为，更高的投票率可能会加强“联合名单”的地位，并阻止小型右翼名单跨越选举门槛。他还表示，在竞选期间，针对阿拉伯公民的煽动可能加剧。

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